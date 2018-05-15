Нова книга «Віра і наука: правда і міфи» доступна для безкоштовного завантаження
04:47, 15 травня 2018Православ`я
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Книга входить до серії «Колекція журналу «Фома» / foma.ru
Журнал «Фома» представив свою нову електронну книгу - «Віра і наука: правда і міфи».
Книга входить у серію «Колекція журналу «Фома» і доступна для безкоштовного завантаження, повідомляється на сайті журналу.
"Чи скоро наука пояснить світ, і релігія стане непотрібною? Чи варто чекати, що вчені зможуть розкрити всі загадки нашого світу? У чому віруючі та вчені насправді не сходяться, а які суперечки про науку і релігію виникають просто від того, що люди погано розуміють, про що говорять? Відповіді на ці та інші запитання читайте в новій електронній книзі», - повідомляють видавці.
Книгу можна завантажити у Книжковій Крамниці журналу «Фома».
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