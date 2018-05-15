Православна Церква затвердила тексти служб і акафіст прославленим святим

Священний Синод Руської Православної Церкви затвердив текст служби праведному Алексію Мечеву, пресвітеру Московському, а також ряду інших святих.

Крім праведного Алексія, на своєму засіданні в понеділок, 14 травня, Синод затвердив і рекомендував до загально церковного богослужбового використання тексти служб собору Кемеровських святих, священномученику Михайлу, пресвітеру Орловському, і новомучеників Биковських, повідомляє сайт журналу "Фома".

Крім того, для використання за богослужінням і в домашній молитві схвалена нова редакція текстів акафістів Всіх святих, у землі Руській просіявших, і праведному Павлу Таганрозькому.

Затверджені богослужбові тексти і акафісти направлені до Видавництва Московської Патріархії для включення у богослужбові збірники.