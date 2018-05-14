Сьогодні, 14 травня, по завершенні засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви, що відбувся у Санкт-Петербурзі, ієрархи з різних країн вшанували пам'ять покійного українського архієпископа.

У домовому храмі святих отців Семи Вселенських соборів була звершена літія за митрополитом Талліннським і всієї Естонії Корнилієм, який помер 19 квітня на 94-му році життя, і архієпископом Макарівським Іларієм, вікарієм Київської митрополії, який помер 16 березня, повідомляє patriarchia.ru.