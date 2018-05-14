"Духівник Путіна" призначений митрополитом

Один з найвідоміших представників РПЦ, голова Патріаршої ради з культури і намісник Стрітенського монастиря єпископ Тихон (Шевкунов) сьогодні призначений митрополитом Псковським і Парховським.

Як повідомляють російські ЗМІ, Священний Синод РПЦ призначив єпископа Тихона правлячим архієреєм: Псковська митрополія включає Псковську, Порховську, Великолукську і Невельську єпархії РПЦ. На її території знаходиться одне з головних місць паломництва - Псково-Печерська лавра, де майбутній митрополит починав свій чернечий шлях.

За словами прес-секретаря Патріарха Кирила ієрея Олександра (Волкова), за владикою буде збережена посаду патріаршого секретаря культурної ради. Чи залишиться він намісником Стрітенського монастиря і ректором Стрітенської семінарії, поки невідомо.

"Це залишається на подальший розсуд Патріарха, оскільки він управляє всіма ставропігіальними монастирями", - сказав Олександр Волков.

Як відомо, у ЗМІ єпископ Тихон згадується, як "духівник Путіна", хоча він сам цю інформацію і публічно заперечував.