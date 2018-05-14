П'ять давніх святих віднині включені до місяцеслова РПЦ

Священний Синод РПЦ включив до місяцеслова імена древніх святих, які подвизалися у західних країнах, а також святих, здавна шанованих у Грузинській Православній Церкві.

При розгляді питання про включення до місяцеслова святих Комісія по складанню месяцеслова РПЦ керувалася наступними критеріями: бездоганним сповіданням Православ'я; обставинами, при яких відбулося прославлення; відсутністю згадки імені святого в полемічних працях із боротьби зі Східною Церквою і східним обрядом, повідомляє "Православ'я і світ" .

Члени Священного Синоду ухвалили включити до місяцеслова імена таких святих:

- преподобного Галла (16/29 жовтня; †650);

- преподобного Колумбана, ігумена Люксейського (23 листопада/6 грудня; †615);

- преподобного Фридолина Зекингенського (6/19 березня; †540);

- рівноапостольного царя Іверського Міріана (1/14 жовтня; †після 361);

- рівноапостольної цариці Іверської Нани (1/14 жовтня; †ок. 364).

Створена 18 вересня 2014 року Комісія зі складання місяцеслова Руської Православної Церкви провела роботу над формуванням списку стародавніх святих, які подвизалися у Центральній і Західній Європі до 1054 року, на підставі відомостей про їх шанування православними у західноєвропейських єпархіях Руської Церкви, а також на підставі традиції їх шанування в інших Помісних Церквах.