Чорногорський монастир Острог у день св. Василя Острозького відвідали понад 100 тисяч паломників

Свято найшанованішого православного святого на Балканах - святого Василя Острозького - відзначають віруючі Чорногорії, Сербії, Боснії і Герцеговини та інших країн.

Понад 100 тисяч осіб прийшли в заснований у 17 столітті монастир Острог, повідомляє "Благовіст-інфо".

«Паломництво в Острог - дуже значна серед православних на Балканах подія. Василь Острозький - улюблений сербський святий, тому до нього вже протягом сотень років ходять прочани», - пояснили в обителі.

Щороку тисячі людей відправляються у паломництво, щоб вклонитися мощам. Після декількох днів шляху їм належить піднятися на високу гору, де розташована обитель, а потім вистояти у багатогодинній черзі.

«З ранку п'ятниці поклонялися мощам по 700-1000 осіб на годину, у суботу, день святого Василя, потік людей був ще більшим. Загальна кількість паломників на сьогодні перевищила 100 тис. осіб», - повідомив представник монастиря, пояснивши, що коли свято Василя Острозького випадає на вихідні, людей завжди дуже багато.

За словами ченців, за рік обитель відвідує близько 1 млн осіб, що майже вдвічі більше населення усій Чорногорії.

Переважна більшість паломників - молодь від 14 до 18 років. Вважається, що паломництво в Острог допоможе людям обрати правильний шлях у житті. Групи юнаків та дівчат, прибуваючи в Острог, розбивають наметовий табір недалеко від монастиря.