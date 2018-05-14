Православні відзначатимуть 1030-річчя Хрещення Русі в різних країнах світу
19:34, 14 травня 2018Православ`я
2538 0
Православні відзначатимуть 1030-річчя Хрещення Русі / russlovo.today
У всіх митрополіях і єпархіях Руської Православної Церкви відбудуться пам'ятні заходи, приурочені до 1030-ліття Хрещення Русі.
Таке рішення було прийнято на засіданні Священного Синоду РПЦ, яке відбулося сьогодні, 14 травня, повідомляє patriarchia.ru.
У рамках святкування ювілейної дати Хрещення Русі в єпархіях РПЦ будуть проведені святкові і пам'ятні заходи - конференції, концерти і виставки.
Крім того, Священним Синодом запропоновано єпархіальним архієреям звершити 28 липня у своїх кафедральних містах урочисті богослужіння, приурочені до святкування Хрещення Русі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter