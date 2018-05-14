У Києві при Кафедральному соборі УПЦ пограбували церковний магазин

17:56, 14 травня 2018
Православ`я
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Скоєна крадіжка при Кафедральному соборі УПЦ / sobor.in.ua

Громада Кафедрального собору просить посприяти в розпізнанні злочинців по фото і закликає бути пильними працівників усіх церковних крамниць, повідомляє sobor.in.ua.

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Попередньо встановлено, що зловмисники діяли в парі, причому один із них відволікав увагу продавця, а другий скористався моментом для крадіжки. З церковного магазину викрадені церковні речі та гроші. Викрадач зник буквально за лічені секунди до появи охорони.

Момент пограбування зафіксували камери відеоспостереження, і в поліцію будуть надані відеозаписи.

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