У Києві при Кафедральному соборі УПЦ пограбували церковний магазин

У Києві при Кафедральному соборі УПЦ 12 травня о 16.35 було скоєно пограбування церковного магазину.

Громада Кафедрального собору просить посприяти в розпізнанні злочинців по фото і закликає бути пильними працівників усіх церковних крамниць, повідомляє sobor.in.ua.

Попередньо встановлено, що зловмисники діяли в парі, причому один із них відволікав увагу продавця, а другий скористався моментом для крадіжки. З церковного магазину викрадені церковні речі та гроші. Викрадач зник буквально за лічені секунди до появи охорони.

Момент пограбування зафіксували камери відеоспостереження, і в поліцію будуть надані відеозаписи.