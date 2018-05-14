В 1937 році під час перепису населення більшість людей засвідчили про те, що вони православні

У 1937 році, до 20-річчя революції, було проведено перепис населення, і більшість людей в рік страшних гонінь сказали, що вони православні.

Про це сказав Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил під час освячення дерев'яного храму Всіх святих, які в землі Санкт-Петербурзькій просіяли, на Левашовском меморіальному кладовищі Петербурга, повідомляє patriarchia.ru.

"Важко уявити, що означало тоді поставити свій підпис під цим опитувальним листом, але наші батьки, діди і прадіди це зробили. І це був перший знак влади, що ніякі утиски не здатні винищити віру з людських сердець. Потім багато чому нас навчила війна, і гоніння були припинені, хоча ніколи не припинялася боротьба з релігією, з вірою православною", - сказав Патріарх Кирил.

"Левашовская земля, окроплена кров'ю багатьох безневинних людей, у тому числі тих, хто постраждав за віру... Будемо пам'ятати це місце. Будемо пам'ятати великий приклад мучеництва і сповідання в важкі роки і зберігати у своєму серці віру православну", - закликав віруючих Патріарх РПЦ.

*** «Левашовськая пустинь» - одне з найбільших кладовищ Санкт-Петербурга, колишній спеціальний розстрільний полігон НКВС. Тут поховані близько 45 тисяч жертв сталінських репресій 1937-1953 рр..