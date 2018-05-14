У Києво-Печерській лаврі на конференції розглядають біоетичні аспекти духовного й фізичного здоров’я

Напередодні Міжнародного дня сім’ї, 14 травня, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі розпочав роботу форум «Біоетичні аспекти духовного і фізичного здоров’я сім’ї та особистості».

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«На сьогоднішній день у деяких сферах біомедичної практики людина стає об’єктом маніпуляцій. Наприклад, людський ембріон іноді розглядається як рядовий об’єкт наукових досліджень і експериментів, включаючи генетичні.

Аналогічна ситуація виникає у разі, коли з тіла померлої людини вилучаються внутрішні органи без прижиттєвої згоди на це покійного або його родичі тощо. Тому назріла необхідність, шляхом активного діалогу між духовенством і фахівцями, що опікуються питаннями сім’ї, медицини та біоетики в Україні, обговорити ці факти, а відповідні напрацювання донести до відома духовенства через керівників єпархіальних відділів УПЦ у справах сім’ї», – зазначають в Синодальному відділі УПЦ у справах сім’ї, які виступають організаторами заходу.

Під час роботи форуму заплановано розглянути такі питання: ювенальні технології; гендерні програми; “Про це” для дітей дошкільних навчальних закладів, освітянські нововведення; сурогатне материнство; еко-запліднення; захист життя ненароджених дітей (профілактика абортів), трансплантологія, евтаназія, духовно-моральне виховання дітей, як фундамент здорової сім’ї.