30-річчя прославлення святителя Ігнатія (Брянчанінова) відзначили в монастирі, в якому зберігаються його мощі

У день пам'яті святителя Ігнатія (Брянчанінова), 13 травня, у Введенському Толгському жіночому монастирі (Ярославська єпархія), де покояться чесні мощі подвижника, пройшли урочистості, приурочені до 30-річчя прославлення святого.

Напередодні дня пам'яті святителя, 12 травня, в обителі було звершено всенічне бдіння, яке очолив митрополит Пантелеімон, повідомляє patriarchia.ru.

У день свята відбулася Божественна літургія в Хрестовоздвиженському храмі монастиря.

По закінченні Літургії митрополит Пантелеімон звернувся до учасників богослужіння з вітальним словом та привітав присутніх з 30-річчям прославлення святителя Ігнатія в лику святих.

***Святитель Ігнатій (Брянчанінов) був канонізований Помісним Собором Руської Православної Церкви, що відбувся в Троїце-Сергієвій лаврі 6-9 червня 1988 року. 26 травня 1988 року, напередодні прославлення святителя, в присутності архієпископа Ярославського Платона відбулося набуття мощей подвижника в будівлі туберкульозного санаторію, де раніше знаходилася лікарняна церква святого Іоанна Златоуста та преподобного Сергія Радонезького Ніколо-Бабаєвського монастиря. Після набуття святі мощі були перенесені в Введенський монастир, де перебувають до цього дня.