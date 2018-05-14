Митрополит Онуфрій і митрополит Лазар беруть участь у засіданні Синоду РПЦ в Санкт-Петербурзі

Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій і митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар беруть участь у засіданні Синоду Руської Православної Церкви.

В історичній будівлі Урядуючого Синоду в Санкт-Петербурзі 14 травня під головуванням Патріарха Кирила розпочалося засідання Синоду РПЦ, повідомляє patriarchia.ru.

Відкриваючи засідання, Предстоятель РПЦ звернувся до членів Синоду зі вступним словом.

"На порядку денному у нас питання, пов'язані з поточною діяльністю нашої Церкви. Ми будемо говорити про відкриття деяких монастирів, будуть прийматися рішення щодо обрання кандидата на архієрейське служіння, багато інших питань у нашому порядку денному", - сказав Патріарх Кирил.