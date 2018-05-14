Митрополит Онуфрій і митрополит Лазар беруть участь у засіданні Синоду РПЦ в Санкт-Петербурзі
14:23, 14 травня 2018Православ`я
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Історична будівля Урядуючого Синоду в Санкт-Петербурзі / patriarchia.ru
Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій і митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар беруть участь у засіданні Синоду Руської Православної Церкви.
В історичній будівлі Урядуючого Синоду в Санкт-Петербурзі 14 травня під головуванням Патріарха Кирила розпочалося засідання Синоду РПЦ, повідомляє patriarchia.ru.
Відкриваючи засідання, Предстоятель РПЦ звернувся до членів Синоду зі вступним словом.
"На порядку денному у нас питання, пов'язані з поточною діяльністю нашої Церкви. Ми будемо говорити про відкриття деяких монастирів, будуть прийматися рішення щодо обрання кандидата на архієрейське служіння, багато інших питань у нашому порядку денному", - сказав Патріарх Кирил.
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