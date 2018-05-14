Предстоятель УПЦ підкреслив роль медсестринства у медицині і подякував за служіння ближнім

Професійна діяльність священнослужителя і лікаря завжди була об’єднана ідеєю служіння, яке нерозривно пов’язане з такими чеснотами як любов, милосердя та співчуття.

Про це сказав предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій у своєму вітальному слові організаторам і учасникам ІХ Міжнародного конгресу медсестринства «Сучасне медсестринство. Актуальні питання реабілітації пацієнта та персоналу на різних етапах».

"За церковним вченням, у природі людини тілесне і духовне перебувають в онтологічній єдності. Таким чином, у відповідності до основ християнської антропології, фізичне та духовне здоров’я людини також тісно взаємопов’язані. Стан душі здатний істотно впливати на самопочуття тіла, так само, як і через подвиги тіла здатна змінюватись душа... І лікар, і священик покликані допомагати людям полегшувати їхні страждання. Вони зобов’язані добре розуміти один одного і чітко бачити, де між ними можлива діяльна та взаємокорисна співпраця", - зазначив Предстоятель УПЦ.

Блаженніший звернув увагу, що однією з тем конгресу є обговорення шляхів взаємодії та формату співпраці медичних працівників і духовенства.

"Важливу роль у загальних звершеннях медицини відіграє молодший медичний персонал. На плечах цих людей лежить левова частка тієї непростої, щоденної та навіть дещо одноманітної праці, яка так необхідна у справі одужання кожного пацієнта. Не буде перебільшенням стверджувати, що саме молодший медичний персонал покликаний формувати первинний образ медичного працівника в суспільстві та вселяти до нього довіру і повагу. Адже представники саме цієї ланки медичної справи часто проводять з хворими найбільше часу, а відповідно — розділяють їхні хвилювання, стверджуючи в надії на одужання", - зазначив Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрій окремо згадав труд тих медпрацівників, які працюють у віддалених куточках нашої держави та несуть своє служіння у сільських амбулаторіях та фельдшерських пунктах.

"Часто від їхніх професійних дій в найбільш непередбачуваних обставинах залежить успіх подальшого лікування хворих. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім Вам за Вашу самовіддану працю, яку в наш час можна без перебільшення назвати подвигом. Від теплоти ваших сердець, від терпіння та уваги залежить душевний спокій інших, стан їхнього здоров’я та навіть людське життя", - підсумував Предстоятель УПЦ.