На Рівненщині відбудеться 120-кілометровий хресний хід з чудотворною іконою Богородиці
З Рівного 3 червня вирушить хресний хід УПЦ до скита святої праведної Анни, що в селі Онишківці.
Як повідомляє "Рівне вечірнє", із собою віряни понесуть чудотворну ікону Божої Матері «Остання надія». Планують за шість днів пройти 120 кілометрів. Вихід зі Свято-Георгіївського подвор’я, що в Рівному, запланований о 13.00.
Графік хресного ходу
Неділя 3 червня
12.30. – Молебінь Богоотцям Іоакіму і Анні.
13.00.- Вихід з Св.-Георгіївського подвір’я.
13.30.- 1-ша зупинка Миколаївський храм м.Рівне.
2-га зупинка с.Тинне.
3-тя зупинка с.Вересневе.
4-та зупинка Покровський храм с.Грушвиця. Нічліг.
Понеділок 4 червня
7.00.- Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.
1-ша зупинка Різдва Богородиці храм с.Варковичі. Нічліг.
Вівторок 5 червня
7.00. – Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.
1-ша зупинка с. Рачин.
2-га зупинка Св.-Георгіївський храм м. Дубно. Нічліг.
Середа 6 червня
7.00.- Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.
1-ша зупинка Різдва Богородиці храм м. Дубно.
2-га зупинка преп.Іова Почаївського храм с. Смига. Нічліг.
Четвер 7 червня
7.00.- Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.
1-ша зупинка Різдва Богородиці храм с. Миколаївка.
2-га зупинка Миколаївський храм с. Студінка.
3-тя зупинка Кирила і Мефодія храм с. Берег. Нічліг.
П’ятниця 8 червня
7.00.- Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.
1-ша зупинка Анно-Зачатіївський храм с.Тур’я.
Зустріч в с.Онишківці.