На Рівненщині відбудеться 120-кілометровий хресний хід з чудотворною іконою Богородиці

З Рівного 3 червня вирушить хресний хід УПЦ до скита святої праведної Анни, що в селі Онишківці.

Як повідомляє "Рівне вечірнє", із собою віряни понесуть чудотворну ікону Божої Матері «Остання надія». Планують за шість днів пройти 120 кілометрів. Вихід зі Свято-Георгіївського подвор’я, що в Рівному, запланований о 13.00.

Графік хресного ходу

Неділя 3 червня

12.30. – Молебінь Богоотцям Іоакіму і Анні.

13.00.- Вихід з Св.-Георгіївського подвір’я.

13.30.- 1-ша зупинка Миколаївський храм м.Рівне.

2-га зупинка с.Тинне.

3-тя зупинка с.Вересневе.

4-та зупинка Покровський храм с.Грушвиця. Нічліг.

Понеділок 4 червня

7.00.- Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.

1-ша зупинка Різдва Богородиці храм с.Варковичі. Нічліг.

Вівторок 5 червня

7.00. – Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.

1-ша зупинка с. Рачин.

2-га зупинка Св.-Георгіївський храм м. Дубно. Нічліг.

Середа 6 червня

7.00.- Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.

1-ша зупинка Різдва Богородиці храм м. Дубно.

2-га зупинка преп.Іова Почаївського храм с. Смига. Нічліг.

Четвер 7 червня

7.00.- Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.

1-ша зупинка Різдва Богородиці храм с. Миколаївка.

2-га зупинка Миколаївський храм с. Студінка.

3-тя зупинка Кирила і Мефодія храм с. Берег. Нічліг.

П’ятниця 8 червня

7.00.- Божественна Літургія. Молебінь. Вихід.

1-ша зупинка Анно-Зачатіївський храм с.Тур’я.

Зустріч в с.Онишківці.