У Патріарх Грузії Ілія ІІ обвінчає 400 пар

Спільне вінчання в Грузії проводить організація, головою якої є Католикос-Патріарх Всієї Грузії Ілія Другий.

Друге спільне вінчання пройде в Грузії 17 травня, в день святкування Вознесіння Христового, повідомляє "Sputnik-Грузія".

"Суспільство чохоносців Грузії", засноване при Патріархії Грузії, закликає всі невінчані пари пройти реєстрацію.

Перше спільне вінчання відбулося в Грузії в минулому році, і в ньому взяли участь кілька сотень пар. Захід проходить із благословення Католікоса-Патріарха Всієї Грузії Ілії Другого. Цього року будуть вінчатися близько 400 пар.

"У Грузії дуже багато невінчаних пар, особливо серед літніх людей. Вони у свій час зі зрозумілих причин не змогли обвінчатися. Охочих досить багато. Спочатку ми почали з наших сімей, з дідусів та бабусь, потім вже вирішили спробувати перетворити це починання в масштабний проект", – розповів заступник голови товариства Звіад Сехниашвілі.

Мета "Товариства чохоносцев Грузії" – зміцнення інституту сім'ї.