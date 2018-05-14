У Почаївській лаврі на фестивалі пасхальних піснеспівів виступили 15 хорів

У Свято-Успенській Почаївській лаврі 13 травня відбувся фестиваль пасхальних піснеспівів.

Захід проходив у Свято-Троїцькому соборі лаври втретє, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У фестивалі взяли участь близько 15 православних хорів, які прибули з Кременця, Тернополя, Волині, Рівненщини та з інших місць. Пасхальні піснеспіви також виконав хор вихованців Почаївської духовної семінарії під керівництвом ієрея Андрія Романюка.

Нагадаємо, 10-12 травня в Почаївській лаврі відбулися урочисті богослужіння з нагоди свята обрітення святих нетлінних мощей преподобного Амфілохія, чудотворця Почаївського.