У Почаївській лаврі на фестивалі пасхальних піснеспівів виступили 15 хорів
13:18, 14 травня 2018Православ`я
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У Почаївській лаврі відбувся III-й фестиваль пасхальних піснеспівів / news.church.ua
У Свято-Успенській Почаївській лаврі 13 травня відбувся фестиваль пасхальних піснеспівів.
Захід проходив у Свято-Троїцькому соборі лаври втретє, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
У фестивалі взяли участь близько 15 православних хорів, які прибули з Кременця, Тернополя, Волині, Рівненщини та з інших місць. Пасхальні піснеспіви також виконав хор вихованців Почаївської духовної семінарії під керівництвом ієрея Андрія Романюка.
Нагадаємо, 10-12 травня в Почаївській лаврі відбулися урочисті богослужіння з нагоди свята обрітення святих нетлінних мощей преподобного Амфілохія, чудотворця Почаївського.
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