В Одеській області представлена виставка до 100-річчя початку гонінь на Церкву

У Татарбунарах Одеської області з 10 по 13 травня пройшла виставка «Зі смерті в Життя», приурочена до 100-ліття початку гонінь на Православну Церкву.

Перед початком виставки був відслужений молебень, на якому присутні вшанували пам'ять і подвиг святих мучеників, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Лекцію на тему «Червоний терор і Церква у 1920-30-ті роки» прочитав голова відділу релігійної освіти і катехізації Одеської єпархії, викладач Одеської Духовної Семінарії протоієрей Димитрій Яковенко.

З матеріалами виставки ознайомилися учні міських загальноосвітніх шкіл, недільних шкіл Татарбунарського благочиння та жителі району.

Організатори виставки переконані, що вона допоможе усвідомити духовну силу мучеників, сприятиме духовному вихованню підростаючого покоління і зміцненню православної віри.