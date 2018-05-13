За архівними знімками репресованих священиків уперше написана ікона Кубанських новомучеників

Унікальний і єдиний на Кубані образ, який зібрав лики всіх прославлених кубанських святих, написаний відомим іконописцем Юрієм Найдьонова.

Як повідомляє прес-служба Кубанської митрополії РПЦ, в ікону новомучеників вставлена частка мощів священномученика Олександра Флегинського, мощі якого перебувають у Катерининському кафедральному соборі Краснодара.

Також на ній зображені священномученики протоієрей Михайло Лекторський, протоієрей Іван Яковлєв, ієрей Андрій Ковальов, ієрей Григорій Троїцький, ієрей Григорій Конокотін, ієрей Іоанн Пригоровський, ієрей Олександр Флегинський та ієрей Михайло Лісіцин.

Образи чотирьох з новомучеників написані за архівними знімками, а образи тих, чиї фотографії не збереглися, стали збиральними.

Ікона постійно перебуватиме в храмі на честь ікони Богородиці «Цілителька» Краснодара.