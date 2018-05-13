Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння у Городоцькому монастирі на Рівненщині

Сьогодні, 13 травня, у Неділю 6-ту після Пасхи, про сліпого, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у Городоцькому Свято-Миколаївському жіночому монастирі Рівненської єпархії.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Наприкінці богослужіння Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав керуючого Рівненською єпархією митрополита Варфоломія з 65-річчям з дня народження та вручив йому орден святого рівноапостольного князя Володимира.

Також з нагоди 65-річчя настоятельки Корецького жіночого монастиря ігумені Рафаїли Блаженніший Владика нагородив її орденом прп. Анастасії Київської.

Після цього відбувся святковий концерт за участі вихованок регентського духовного училища, яке діє при монастирі.