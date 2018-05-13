Керуючий справами УПЦ взяв участь в урочистостях пам`яті святителя Василія Острозького в Чорногорії

На запрошення митрополита Чорногорського і Приморського Амфілохія, Керуючий справами УПЦ, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній 10 травня прибув до міста Нікшич (Чорногорія) для участі у святкуваннях, присвячених дню пам`яті святителя Василія Острозького.

У рамках візиту до Чорногорії 11 травня Керуючий справами Української Православної Церкви відвідав Кафедральний собор Воскресіння Христового у столиці Чорногорії місті Подгориця. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Митрополит вклонився святиням, які зберігаються в соборі, оглянув розпис, а на останок подарував для храму ікону Пресвятої Богородиці “Печерська”.

Цього ж дня митрополит Антоній відвідав монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці у місті Цетин. Митрополит вклонився святиням монастиря, серед яких – правиця Хрестителя Господнього Іоана, частка Животворящого Хреста Господнього та мощі святителя Петра Цетинського.

Після екскурсії територією монастиря відбулася зустріч митрополита Антонія з митрополитом Чорногорським і Приморським Амфілохієм, по завершенню якої владика Антоній оглянув експозицію ризниці монастиря.

На згадку про відвідини митрополит подарував владиці Амфілохію панагію, а монастирському храму – ікону Пресвятої Богородиці “Печерська”.

Ввечері 11 травня митрополит Бориспільський і Броварський Антоній очолив Всенічне бдіння напередодні дня пам’яті святителя Василія Острозького у Кафедральному соборі міста Нікшич.

Перед полієлеєм владика Іоанікій звернувся до митрополита Антонія з вітальним словом, подякував за візит та вручив митрополиту орден святого великомученика Георгія Побідоносця І ступеню.

У свою чергу владика Антоній подякував за запрошення та теплий прийом і подарував Преосвященному владиці святу панагію, а у дар храму передав Євхаристійний набір, дикирій та трикирій.

12 травня Керуючий справами Української Православної Церкви взяв участь у святковій Божественній Літургії в монастирі Острог.

Літургія була звершена на монастирській площі перед мощами святителя Василія Острозького. Очолив богослужіння митрополит Чорногорський і Приморський Амфілохій у співслужінні ієрархів Сербської та інших Православних Церков. За Літургією владика Антоній підніс молитву за мир в Україні.