Напередодні Неділі про сліпого Предстоятель УПЦ очолив літургію у Києво-Печерській лаврі

Напередодні Неділі 6-ї після Пасхи, про сліпого, 12 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, за богослужінням молились студенти Київських духовних шкіл, сестри милосердя, парафіяни та паломники Києво-Печерської обителі.

У шосту Неділю після Пасхи – про сліпого – згадується дарування Христом Спасителем зору сліпому від народження в Єрусалимі у третій рік Його євангельської проповіді. Це чудо являє Божественну силу і славу Воскреслого Господа, Який є “Світла Податель”. Богослужбові піснеспіви відзначають і друге диво – диво духовного прозріння сліпого, диво поступового наростання віри зціленого в Господа Ісуса Христа.