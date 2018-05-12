Пам'яті Царської сім'ї присвятять концерт-реквієм

У вівторок, 15 травня, у Колонному залі Будинку Спілок у місті Москві відбудеться концерт-реквієм, присвячений 100-річчю мученицької кончини Царствених страстотерпців.

Концерт стане одією із знаменних подій Року пам'яті Царствених страстотерпців, які відбудуться у Москві (травень), Пермі (червень), Єкатеринбурзі (липень), Алапаєвську (липень), повідомляє "Благовіст-інфо".

Концерт-реквієм завершить роботу VI Міжнародного громадського форуму «Єлисаветинський спадок. Маршрут пам'яті Царської сім'ї», організованого Єлисаветинсько-Сергієвським просвітницьким товариством.

Автор тексту і музики концерту-реквієму - митрополит Волоколамський Іларіон.

Захід носить благодійний характер: доходи від продажу квитків підуть на відновлення старовинної пам'ятки архітектури Москви - храму Живоначальної Трійці при колишньому притулку імені братів Бахрушиних, на стінах якого збереглися оригінальні фрагменти розпису кисті одного з улюблених художників Царської сім'ї В. М. Васнецова.