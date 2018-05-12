У Білорусі відбулися урочистості на честь дня пам'яті святителя Кирила Туровського

18:11, 12 травня 2018
Православ`я
3825 0
У Білорусі відбулися урочистості на честь дня пам'яті святителя Кирила Туровського / church.bу

Митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі, прибув до міста Турів і очолив урочистості, присвячені дню пам'яті святителя, повідомляє офіційний портал БПЦ.

/ церква.за

Божественна літургія була звершена у павільйоні над фундаментом древнього кафедрального собору, який був зруйнований землетрусом у XIII столітті.

/ церква.за

Після богослужіння всі учасники урочистостей пройшли до пам'ятника святителю Кирила Туровського і звершили чин славлення святителю Кирилу.

/ церква.за

Патріарший Екзарх привітав духовенство і благочестивих паломників зі святом і звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, а потім відбувся святковий концерт.

Також митрополит Павел звершив чин освячення нового іконостасу в кафедральному соборі на честь святителів Кирила і Лаврентія Туровських.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter