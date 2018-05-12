Константинополь не поспішає надавати автокефалію Українській Церкві

Дата синоду Константинопольського патріархату, на якому розглядатимуть питання надання автокефалії Православній церкві в Україні, перенесена.

Про це в ефірі «5-го каналу» повідомила завідувач відділом філософії та історії релігії Інституту філософії НАНУ Людмила Филипович, пише «ЗІК».

«Дату проведення синоду перенесено на червень. Це, напевно, пов’язано з тим, що патріарх не дуже добре почувається, а можливо, зі складностями, які виникли в процесі, як він сказав, консультування з різними православними церквами», – розповіла Филипович.

Вона також уточнила: протистояння всередині Церкви існують, і не всі підтримають рішення про автокефалію УПЦ.

«Ми розуміємо прекрасно, що є ті, які ніколи не підтримають автокефалію Української православної церкви. Вони про себе заявили, не приїхавши на собор у 2016 році на Крит. Тому є певне протистояння всередині цієї Вселенської православної церкви між різними групами інтересів», – зазначила Филипович.