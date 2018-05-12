У Донському монастирі зустріли мощі святителя Луки Кримського

Вчора, 11 травня, із Сімферополя до Москви були принесені мощі святителя Луки (Войно-Ясенецького), архієпископа Сімферопольського і Кримського.

У Донському монастирі відбулися урочиста зустріч мощей і богослужіння, повідомляє сайт журналу «Фома».

Святиня перебуватиме в обителі до 17 травня, після чого її перенесуть у храм Живоначальної Трійці в Останкіно, де вона буде перебувати з 18 по 22 травня.

Архієпископ Лука (у миру Валентин Феліксович Войно-Ясенецький) - архієпископ Сімферопольський і Кримський, російський і радянський хірург, вчений, автор праць з анестезіології та гнійної хірургії, доктор медичних наук, професор, доктор богослов'я і лауреат Сталінської премії першого ступеня.

22 листопада 1995 року рішенням священного Синоду Української Православної Церкви архієпископ Сімферопольський і Кримський Лука зарахований до лику місцевошанованих святих. У 2000 році на ювілейному Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви архієпископ Лука був зарахований до сонму новомучеників і сповідників.