Собор Сербської Православної Церкви канонізував трьох сербів, мученицьки вбитих за віру албанцями

Архієрейський Собор Сербської Православної Церкви, робота якого тривала з 28 квітня по 10 травня, прийняв рішення про канонізацію декількох святих.

Собор одноголосно прийняв рішення канонізувати трьох православних християн-сербів, мученицьки вбитих за свою віру албанцями - Григорія Печського, Василя Печського і Босильке Раїчич і з ними постраждалих, повідомляє "Седмиця" з посиланням на офіційний сайт Сербської Православної Церкви.

Григорій Печський (XVII–XVIII ст.) був молодим насельником монастиря Печська патріархія. Він був мученицьки вбитий після того, як відмовився прийняти мусульманську віру. На місці, де його таємно поховали християни, стали відбуватися чудеса, тому пізніше звели невеличку церкву. У середині ХХ ст. влада на цьому місці вирішила побудувати будинок інституту і знести церкву, при розбиранні якої було виявлено нетлінне тіло мученика. Днем його пам'яті встановлено 22 січня.

Василь Печський (XVII ст.) працював пекарем у м. Печ. Коли албанці вкрали його юну красуню-дочку, він вирішив заступитися за її честь і попросити не звертати її в мусульманство. Але албанці жорстоко побили його ятаганом і кинули помирати. Місце його поховання стало шануватися православними, які звели церкву, проте турки невдовзі її зруйнували. Місце поховання було остаточно знищено під час військових дій у Косово і Метохії у 1999 р. Днем його пам'ять встановлено 29 квітня.

Босильке Раїчич (XVIII ст.) було 17 років, коли її вкрали албанці. Вона категорично відмовилася виходити заміж за албанця і перейти в його віру і витримала всі муки. Потім її вивезли з села й розтерзали, а родичам заборонили ховати її останки. У народі місце її смерті отримало назву «Труна дівчини», а в Печському монастирі незабаром з'явилася фреска з її зображенням. Днем її пам'яті встановлено 13 жовтня.