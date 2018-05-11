Митрополит Онуфрій благословив сестер милосердя новоствореної Марфо-Маріїнської обителі

Сьогодні, 11 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій прийняв у своїй резиденції на території Києво-Печерської лаври сестер Марфо-Маріїнської обителі, яка нещодавно розпочали свою роботу в Києві.

Сестри привітали Митрополита зі світлим святом Воскресіння Христового, побажали Предстоятелю міцного здоров’я і Господнього благословіння у його трудах. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Духівник сестринства протоієрей Іоанн Горіа розповів Його Блаженству про роботу сестринства у Києві і взяв благословіння на подальші труди сестер.

Його Блаженство привітав сестер зі світлим Воскресінням Христовим і побажав їм Господнього благословіння на молитви і труди.