Кожен настоятель храму має знати всіх самотніх і нужденних прихожан, вважає Патріарх Кирил

Кожен прихід повинен активно займатися соціальним служінням, а кожен настоятель храму має знати всіх самотніх і нужденних з числа своїх прихожан.

Таку думку висловив Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил на засіданні Вищої Церковної Ради, повідомляє cайт журналу «Фома».

«Відвідуючи єпархії, я нерідко стикаюся з нерозумінням духовенства, а іноді навіть не в повній мірі і єпископату щодо того акценту, який ми робимо на соціальній роботі, то пояснюю простими словами - проповідувати мало, треба творити добрі справи», - сказав він.

Патріарх вважає, що «кожен настоятель має знати всіх самотніх і нужденних людей у своїй парафії», оскільки саме з цього, за його словами, «починається церковна благодійність».

Навівши приклад взаємодії парафій із лікувальними, пенітенціарними (тюремними) і дитячими установами, Патріарх Кирил зауважив, що така організація соціальної роботи має розвиватися не лише у великих містах, а й на місцях.