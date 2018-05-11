У Почаєві розпочалися святкування на честь преподобного Амфілохія

17:13, 11 травня 2018
Православ`я
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У Почаївській обителі розпочалися святкування обрітення мощей преподобного Амфілохія / pochaev.org.ua

Учора, 10 травня, після вечірнього богослужіння, яке розпочалося о 16.00, велика кількість паломників, семінаристи, братія Почаївської лаври на чолі з намісником обителі, митрополитом Почаївським Володимиром звершили Хресний хід з мощами преподобного Амфілохія навколо обителі вулицями міста. Про це повідомляється на сайті Свято-Успенської Почаївської лаври

/ pochaev.org.ua

Після Хресного ходу владика Намісник подякував усім за участь у торжестві очікуваного свята. Також він підкреслив, що "такими діями ми прославляємо Бога, свідчимо що ми вірні Його діти і сподобляємося молитовного предстательства преподобного Амфілохія, пам'ять якого будемо святкувати".

/ pochaev.org.ua

Нагадаємо, що тисячі православних християн 12 травня прибудуть до Свято-Успенської Почаївської лаври на святкування обрітення мощей преподобного Амфілохія Почаївського.

/ pochaev.org.ua
У Почаєві розпочалися святкування на честь преподобного Амфілохія / pochaev.org.ua

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