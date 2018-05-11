У Почаєві розпочалися святкування на честь преподобного Амфілохія.

Учора, 10 травня, після вечірнього богослужіння, яке розпочалося о 16.00, велика кількість паломників, семінаристи, братія Почаївської лаври на чолі з намісником обителі, митрополитом Почаївським Володимиром звершили Хресний хід з мощами преподобного Амфілохія навколо обителі вулицями міста. Про це повідомляється на сайті Свято-Успенської Почаївської лаври.

Після Хресного ходу владика Намісник подякував усім за участь у торжестві очікуваного свята. Також він підкреслив, що "такими діями ми прославляємо Бога, свідчимо що ми вірні Його діти і сподобляємося молитовного предстательства преподобного Амфілохія, пам'ять якого будемо святкувати".

Нагадаємо, що тисячі православних християн 12 травня прибудуть до Свято-Успенської Почаївської лаври на святкування обрітення мощей преподобного Амфілохія Почаївського.