На Рівненщині віряни пройдуть 120 км хресною ходою за мир в Україні

У Неділю Всіх святих, 3 червня, розпочнеться хресний хід з Чудотворною іконою Божої Матері “Отчаянных Единая Надежда”, перед якою молився прпеподобний Амфілохій Почаївський та з іконою святого сімейства Іоакима і Анни та Пресвятої Богородиці з часточкою мощей святої праведної Анни.

Хресна хода розпочнеться від Свято-Георгіївського подвор’я м.Рівного і пройде до скита святої праведної Анни у селі Онишківці за шість днів відстань у 120 кілометрів, повідомляється на сайті Рівненської єпархії УПЦ.

Кожного дня під час хресної ходи звершуватиметься Божественна Літургія, молебни і акафісти до Пресвятої Богородиці та до Іоакима і Анни, які мають особливу благодать від Бога допомагати сім’ям, які моляться про дарування дітей.

"Усі бажаючі православні християни зможуть посповідатись, причаститись та помолитись, щоб була любов та злагода в наших сім’ях, і щоб Господь благословив миром нашу землю", - повідомляють організатори та запрошують усіх бажаючих взяти участь у хресному ході за мир в Україні.

Контактні телефони (067) 29-57-261, (050) 43-54-401.