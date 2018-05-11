У РПЦ вважають, що кризові центри для жінок мають бути в кожній єпархії

Патріарх Кирил вважає, що в кожній єпархії Руської Православної Церкви повинні бути створені притулки для жінок, які опинилися у кризовій ситуації.

Про це сказав Патріарх у п'ятницю, 11 травня, на засіданні Вищої Церковної Ради в Москві, передає "Фома".

"Завдання полягає в тому, щоб у кожній єпархії була така установа, тому що в кожній єпархії є жінки, які потребують підтримки, самотні жінки", - пояснив Патріарх Кирил.

При цьому він зазначив, що мова йде не тільки про жінок, які відмовилися робити аборт і народили, яким після цього нікуди йти, але і про всіх жінок, які переживають якусь важку ситуацію.

"Церква має відкрити свої двері і допомагати таким жінкам", - підкреслив Патріарх Кирил.

У зв'язку з цим він звернувся до голів єпархій з проханням, щоб вони продовжили ту роботу, яка зараз досить успішно здійснюється, і щоб створення притулків для жінок, що опинилися у важкій життєвій ситуації, стало одним з пріоритетів нашої роботи».