Створення в Україні паралельної церковної юрисдикції прирече мрію про єдину Церкву - Митрополит Антоній

Допустити в Україні паралельну церковну юрисдикцію - значить забути про єдину Українську Церкву.

Про це сказав Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у своєму інтерв’ю грецькому агентству церковних новин «Ромфея», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Крім того, я хотів би сказати тим, хто свої антицерковні дії пояснює нібито намаганнями відновити єдність Православ’я в Україні: якщо ми матимемо в Україні паралельну юрисдикцію, то це означає, що в нашій країні ми вже ніколи не матимемо єдиної Української Церкви і наш народ буде розділеним на століття».

У спілкуванні з грецьким виданням, митрополит Антоній також розповів про відношення Української Православної Церкви до згаданої ініціативи та про її можливі наслідки.

«Боюсь, що б це не спричинило всеправославного скандалу», - зокрема сказав владика.

Ієрарх закликав до усвідомлення чіткої відповідальності «перед Богом і перед Церквою Христовою за наші дії».

Нагадаємо, раніше Блаженніший Митрополит Онуфрій під час недільної проповіді зазначив, що попри наполягання політиків, "нам треба берегти те, що у нас є". А митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у своєму інтерв’ю підкреслив, що Помісні Православні Церкви світу негативно ставляться до ідеї надання автокефалії розкольникам.