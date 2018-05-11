На Волині тисячі вірян вшанували Межирицьку ікону Божої Матері

Вчора, 10 травня, у Свято-Троїцькому Межирицькому чоловічому монастирі вшанували найбільшу святиню Рівненщини – ікону Божої Матері «Жизнеподательница».

Духовенство возвеличувало ікону у співах під час Літургії, а потім її винесли на хресний хід, щоб тисячі вірян змогли поклонитися «Жизнеподательнице», повідомляє сайт Рівненської єпархії УПЦ.

Цього року Божественну літургію з нагоди святкування очолив вікарій Рівненської єпархії УПЦ єпископ Пимен.

Чудотворний образ Божої Матері «Жизнеподательница» є покровителем Межирицького монастиря вже більше шести століть. У літописах зазначено, що написана ікона була у ХІV столітті і привезена князем Острозьким від Вселенського Патріарха як подарунок і благословення князю за турботи та охорону святого Православ'я.

«Жизнеподательнице» молилися про зцілення і князі, і шляхта, і простий люд, коли ж отримували бажане за гарячі молитви, не забували подякувати Богоматері. Так на образі з'явилася позолота, срібний оклад і хрести з дорогоцінним камінням, кільця, ланцюжки та інші прикраси.