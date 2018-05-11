Керуючий справами УПЦ у Чорногорії бере участь в урочистостях на честь святителя Василія Острозького
10:45, 11 травня 2018Православ`я
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Учора Митрополит Антоній прибув до до Чорногорії / news.church.ua
Учора, 10 травня, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнішого Митрополита Онуфрія та на запрошення митрополита Чорногорського і Приморського Амфілохія, Керуючий справами УПЦ, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній прибув до міста Нікшич (Чорногорія) для участі у святкуваннях, присвячених дню пам`яті святителя Василія Острозького.
Митрополит Антоній відвідав Кафедральний собор на честь святителя Василія Острозького, де звершив молебень. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Після молитви з вітальним словом до гостя звернувся єпископ Будимлянський і Нікшицький Іоанікій. Далі відбувся концерт хору Кафедрального собору.
Керуючий справами УПЦ бере участь в урочистостях на честь святителя Василія Острозького / news.church.ua
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