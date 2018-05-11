Волиняни відзначили день пам’яті всіх святих землі Волинської хресною ходою

У день 10 травня в церковному календарі згадується пам’ять святителя Стефана, єпископа Володимир-Волинського і Собору Волинських святих.

Цей день волиняни відзначили урочистим богослужінням та хресною ходою, повідомляє прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

Володимир-Волинська кафедра, яку очолює митрополит Володимир – Волинський і Ковельський Володимир, відзначає цей день, як день великого пасхального торжества. Цього року на запрошення керуючого єпархією до древнього міста Володимира на Волині прибули архіпастирі з різних єпархій. Урочисту всенічну очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Вранці перед початком Богослужіння на паперті собору з радістю архіпастирів зустрічали духовенство та віряни. Діти недільної школи у віршованій формі привітали гостей.

Після Літургії відбувся Хресний хід до каплиці всіх Волинських святих.