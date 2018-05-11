Волиняни відзначили день пам’яті всіх святих землі Волинської хресною ходою

05:24, 11 травня 2018
Православ`я
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Після Літургії відбувся Хресний хід до каплиці всіх Волинських святих / orthodox.vinnica.ua

У день 10 травня в церковному календарі згадується пам’ять святителя Стефана, єпископа Володимир-Волинського і Собору Волинських святих.

Цей день волиняни відзначили урочистим богослужінням та хресною ходою, повідомляє прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ.  

/ orthodox.vinnica.ua

Володимир-Волинська кафедра, яку очолює митрополит Володимир –  Волинський і Ковельський Володимир, відзначає цей день, як день великого пасхального  торжества. Цього року на запрошення керуючого єпархією до древнього міста Володимира на Волині  прибули архіпастирі  з різних єпархій. Урочисту всенічну  очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон.

/ orthodox.vinnica.ua

Вранці перед початком  Богослужіння  на паперті собору з радістю архіпастирів зустрічали духовенство  та віряни. Діти недільної школи  у віршованій формі привітали гостей.

/ orthodox.vinnica.ua

Після Літургії відбувся Хресний хід до каплиці всіх Волинських святих.

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