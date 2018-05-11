Більше двохсот дітей та молоді з недільних шкіл Кіровоградщини взяли участь у фестивалі «Мир Вам!»

У храмі на честь Різдва Христового м. Олександрії 9 травня відбувся фестиваль недільних шкіл «Мир Вам!», присвячений Світлому Христовому Воскресінню та Дню перемоги та миру.

У заході взяли участь більше двохсот дітей та молоді із недільних шкіл Кіровоградської області, а також вчительський колектив недільної школи із міста Луцьк, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

Розпочався фестиваль із Божественної Літургії з поясненнями. Священикам допомагали прославляти Господа дитячий хор Свято-Троїцького храму с. Созонівна та хор «Покров» м. Луцьк. Діти і дорослі підійшли до Таїнств Сповіді та Причастя.

Основна частина свята розпочалась з вітального слова митрополита Іоасафа, який зазначив, що не дарма в далекому минулому день закінчення великої війни співпав із Світлим Христовим Воскресінням. Господь Іісус Христос зруйнував вічну смерть, а перемога наших прадідів здолала зло. Владика благословив усіх учасників, щоб достойно прославили Воскреслого Христа.

Діти своїми піснями, віршами та театральними дійствами допомогли гостям свята поринути у глибину слів Іісуса Христа «Мир вам!». Колективи недільних шкіл були нагородженні архієрейськими грамотами в благословення за участь у фестивалі, також отримали подарунки - фліпчарти.

Продовжився фестиваль на ігрових та творчих зонах, а діти брали участь у майстер-класах.

Гостями фестивалю також були працівники управління патрульної поліції Кіровоградської області, які розповідали про елементарні правила дорожнього руху: дорожні знаки, сигнали світлофора, правила для пішоходів і велосипедистів, кожен бажаючий мав змогу сфотографуватися з офіцерами поліції.

Організатори сподіваються, що фестиваль буде проводитись щорічно.