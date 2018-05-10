РПЦ проведе засідання Священного Синоду 14 травня в Петербурзі

Глава Руської Православної Церкви Патріарх Кирил відвідає Санкт-Петербург з 11 по 14 травня. Засідання Священного Синоду відбудеться 14 травня в історичній будівлі Синоду, повідомляє patriarchia.ru. На Левашівському меморіальному кладовищі 12 травня Патріарх звершить чин малого освячення храму Всіх святих, на землі Санкт-Петербурзькій просіявших. 13 травня він звершить чин великого освячення Троїце-Ізмайловського собору й очолить в ньому Божественну літургію. Заплановано відвідання Нікольського цвинтарі Олександро-Невської лаври.

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