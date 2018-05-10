РПЦ проведе засідання Священного Синоду 14 травня в Петербурзі

17:51, 10 травня 2018
Православ`я
2007 0
Історична будівля Синоду в Санкт-Петербурзі / patriarchia.ru

Засідання Священного Синоду відбудеться 14 травня в історичній будівлі Синоду, повідомляє patriarchia.ru.

На Левашівському меморіальному кладовищі 12 травня Патріарх звершить чин малого освячення храму Всіх святих, на землі Санкт-Петербурзькій просіявших.

13 травня він звершить чин великого освячення Троїце-Ізмайловського собору й очолить в ньому Божественну літургію.

Заплановано відвідання Нікольського цвинтарі Олександро-Невської лаври.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter