РПЦ проведе засідання Священного Синоду 14 травня в Петербурзі
17:51, 10 травня 2018Православ`я
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Історична будівля Синоду в Санкт-Петербурзі / patriarchia.ru
Глава Руської Православної Церкви Патріарх Кирил відвідає Санкт-Петербург з 11 по 14 травня.
Засідання Священного Синоду відбудеться 14 травня в історичній будівлі Синоду, повідомляє patriarchia.ru.
На Левашівському меморіальному кладовищі 12 травня Патріарх звершить чин малого освячення храму Всіх святих, на землі Санкт-Петербурзькій просіявших.
13 травня він звершить чин великого освячення Троїце-Ізмайловського собору й очолить в ньому Божественну літургію.
Заплановано відвідання Нікольського цвинтарі Олександро-Невської лаври.
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