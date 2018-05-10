В УПЦ розповіли, чи побоюються масового відходу вірян

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви архієпископ Климент (Вечеря) розповів, чи побоюються в Церкві масового відходу вірян у випадку створення Єдиної помісної Церкви.

Про це владика Климент повідомив у інтерв'ю «BBC News Україна».

«За останні десятиліття всі, хто хотів кудись перейти, це зробили. Зараз церковна ситуація і статистика стабільні. Навіть за останні три роки, коли здійснювався шалений тиск на наші парафії у західній Україні - "Правий сектор" та інші маргінальні войовничі організації примушували вірян переходити з однієї конфесії в іншу, захоплювали церковні приміщення - конфесійна ситуація у цих регіонах не змінилася», - сказав архієпископ Климент.

Він розповів, у яких умовах доводиться існувати громадам захоплених храмів.

«Загалом за ці роки було загарбано не більше 40 храмів. Це не означає, що зникло 40 парафій - просто відібрали 40 приміщень. Ці парафії існують у напівпідпільному стані й проводять богослужіння у непристосованих для цього приміщеннях. А загалом кількість парафій у нас тільки зросла, у тому числі й на заході», - зауважив голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

Владика Климент розповів, що «за даними державної реєстрації, за останні три роки змінили конфесію не більше п'яти парафій».

Архієпископ Климент підкреслив, що питання переходу до іншої конфесії залежить від релігійності вірян.

«Релігійність людей різна. Ті, хто відвідують храм щотижня й живуть церковним життям, чутливо ставляться до питань конфесійної приналежності. І через політичну ситуацію чи інші, не пов'язані з релігією, чинники вони свій релігійний вибір не змінюватимуть.

Участь у церковному житті насправді бере досить невеликий відсоток населення, а більшість відвідують богослужіння час від часу. Тому, коли говоримо про статистику кількості парафій, то саме це показник релігійних людей - тих, для кого Церква є невіддільною частиною життя», - зауважив владика.