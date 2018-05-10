Патріарху Варфоломію передали 10 тисяч підписів на підтримку УПЦ

У секретаріат Константинопольського Патріарха Варфоломія I в Стамбулі були доставлені перші 10 тисяч звернень від вірних Української Православної Церкви, які просять захистити Церкву.

Про це повідомляє "Страна.UA" із посиланням на сторінку в Facebook глави партії "Солідарність жінок України" Галини Суменкової.

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Разом з підписами Патріарху передали Конституцію України англійською мовою, де йдеться, що в країні Церква відділена від держави, а також, що жодна релігія не може бути визнана обов'язковою.

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Раніше, 19 квітня Верховна Рада підтримала ініціативу Президента Петра Порошенка звернутися до Патріарха Варфоломія з проханням про надання Томосу про автокефалію та про створення в Україні Єдиної Помісної Церкви.