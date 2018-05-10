Тисячі віруючих 12 травня прибудуть у Почаївську лавру на престольне свято

Тисячі православних християн 12 травня прибудуть у Свято-Успенську Почаївську лавру на святкування обретіння мощей преподобного Амфілохія Почаївського.

На сайті Почаївської лаври оприлюднили графік богослужінь, які відбудуться з нагоди свята.

10 травня

Читання кафізм о 15.30.

Вечірне богослужіня розпочнеться о 16.00.

Після богослужіння, близько 19.00 відбудеться хресний хід з мощами преподобного Амфілохія навколо монастиря вулицями міста. Святі мощі угодника Божого після хресного ходу будуть занесені в Преображенський собор.

11 травня

Рання літургія о 6.00.

Пізня літургія о 9.00 в Свято-Успенському соборі.

Читання повечір'я, кафізми, малої вечірні о 15.45 в Преображенському соборі. Там же, о 17.00, відбудеться святкове всенічне бдіння з акафістом преподобному Амфілохію. Під час утренні всі охочі зможуть прикластися до мощей і будуть помазані святим єлеєм.

12 травня

Рання літургія о 6.00.

Пізня літургія о 9.00 в Преображенському соборі. Після пізньої літургії святі мощі будуть перенесені в Пещерний храм.