Тисячі віруючих 12 травня прибудуть у Почаївську лавру на престольне свято
Тисячі православних християн 12 травня прибудуть у Свято-Успенську Почаївську лавру на святкування обретіння мощей преподобного Амфілохія Почаївського.
На сайті Почаївської лаври оприлюднили графік богослужінь, які відбудуться з нагоди свята.
10 травня
Читання кафізм о 15.30.
Вечірне богослужіня розпочнеться о 16.00.
Після богослужіння, близько 19.00 відбудеться хресний хід з мощами преподобного Амфілохія навколо монастиря вулицями міста. Святі мощі угодника Божого після хресного ходу будуть занесені в Преображенський собор.
11 травня
Рання літургія о 6.00.
Пізня літургія о 9.00 в Свято-Успенському соборі.
Читання повечір'я, кафізми, малої вечірні о 15.45 в Преображенському соборі. Там же, о 17.00, відбудеться святкове всенічне бдіння з акафістом преподобному Амфілохію. Під час утренні всі охочі зможуть прикластися до мощей і будуть помазані святим єлеєм.
12 травня
Рання літургія о 6.00.
Пізня літургія о 9.00 в Преображенському соборі. Після пізньої літургії святі мощі будуть перенесені в Пещерний храм.