У Республіці Конго освятили нову православну церкву

Відбулося освячення церкви Святої мучениці Фотинії в Мпаке.

Вона стала третьою за рахунком православною парафіяльною спільнотою в місті, яке є другою столицею Республіки Конго, повідомляє "Седмиця" з посиланням на грецьке інформаційне агентство "Амен".

Церемонію освячення храму очолив митрополит Браззавільский і Габонський Пантелеімон у співслужінні місцевого духовенства. У храмі молились багато вірян.

Напередодні відбулося положення святих мощей в новій церкві, і була відслужена вечірня.

У неділю, відразу ж після освячення храму, в ньому була відслужена перша Божественна літургія, по закінченні якої відбулася хіротесія двох нових читців, а також нагородження благодійника церкви. Митрополит Пантелеімон передав подяку всім від Патріарха Олександрійського Феодора II.

Після літургії у зовнішньому притворі церкви відбувся святковий обід з традиційними та літургійними піснями, виконаними православними хорами.

Перший камінь був закладений в 2007 році Патріархом Олександрійським Феодором II під час його офіційного візиту в Конго-Браззавіль. З економічних причин проект був перерваний й поновлений у жовтні 2014 року під керівництвом митрополита Пантелеімона.