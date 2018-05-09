Духовенство Одеської єпархії УПЦ відвідало ветеранів з подарунками і військовими піснями

Сьогодні, 9 травня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав сім ветеранів Великої Вітчизняної війни, які проживають у різних районах Одеси, і привітав їх зі святом Великої Перемоги.

Владика дав кожному учаснику бойових дій своє архіпастирське благословення, подарувавши Касперовські іконки Божої Матері та вручив святкові продуктові набори і посильну фінансову допомогу від Одеської єпархії. А хор Одеської єпархії, що супроводжував правлячого архієрея, виконав пісні воєнних років, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Так, митрополит Агафангел відвідав полковника С. А. Кисельова, який народився у 1924 році і воював з фашистами, захищаючи Вітчизну. Ветеран Великої Вітчизняної війни радісно вітав Владику, підкресливши, що «це стало для мене приємною несподіванкою, яку я запам'ятаю назавжди».

Потім Владика відвідав 92-річну учасницю Великої Вітчизняної війни, голову ветеранської організації Київського району Одеси А. П. Полещук, яка також серцево зустріла архіпастиря, підкресливши, що їй "дуже радісно у своєму скромному помешканні" приймати митрополита.

Митрополит Агафангел побажав учасниці бойових дій міцного здоров'я, довгих і благословенних років життя, зазначивши: «Ми дякуємо вам за все, що зробили для нас. Велика Перемога дісталася нашому багатостраждальному народу великою ціною. Але Ви проявили мужність і героїзм, захищаючи Вітчизну».

Також митрополит відвідав з привітаннями і інших ветеранів Одеси.