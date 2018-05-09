У Святогірську пройшов хресний хід у пам'ять про загиблих у Другій світовій

Понад 300 віруючих взяли участь у хресній ході зі Свято-Успенської Святогірської лаври до Пагорба Слави у центрі м. Святогірська та панахиді з нагоди Дня Перемоги.

Після Божественної літургії все духовенство Лаври і паломники на чолі з намісником обителі митрополитом Святогірським Арсенієм пройшли хресною ходою до меморіального комплексу, присвяченому всім постраждалим у 1941-1945 рр., - однієї з п'яти братських могил міста, повідомляє "Фома в Україні".

У числі хрестоходців були гості з Болгарії, паломницькі групи з Волинської та Черкаської єпархій УПЦ.

Очолив колону список чудотворної ікони Божої Матері «Святогірська».

Хрестохідці співали великодні пісні, також під час молитовної ходи був відслужений молебень з акафістом Божій Матері перед Святогірською іконою.

На Пагорбі Слави віруючі приєдналися мітингу на честь Дня Перемоги. Тут владика Арсеній очолив панахиду за всіх «вождем и воином на поле брани убиенным, от ран и в пленении скончавшимся».