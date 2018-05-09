В УПЦ КП просять молитов про здоров'я Вселенського Патріарха

Вселенський Патріарх Варфоломій був госпіталізований 6 травня із запамороченням у Константинополі, після обстеження 7 травня його виписали, повідомляє грецьке видання The National Herald.

Прес-секретар глави УПЦ КП Євстратій (Зоря) закликав молитися про здоров'я Вселенського Патріарха.

"В нашій Церкві і так у додатковому проханні звучить молитва за Предстоятеля Константинопольської Церкви. Але молитви за здоров‘я «забагато» не буває", - написав Євстратій (Зоря).