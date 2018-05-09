Чудотворну ікону Богородиці "Призри на смирення" доставили з Києва в Москву

Чудотворний образ Пресвятої Богородиці "Призри на смирення" привезли для поклоніння вірян зі Свято-Введенського монастиря Києва в споруджуваний храм святителя Гермогена в Москві.

Про це повідомляє російське інформагентство.

Ікону доставили з благословення Патріарха Кирила та Митрополита Онуфрія. У Москві вона перебуватиме до 14 травня.

"Ікона Пресвятої Богородиці "Призри на смирення" дуже шанована в багатьох країнах. З нею пов'язано дивне чудо: ікона відобразилася на склі, яке її закривало. Зараз скло виставлене поруч із іконою. У 1990-ті роки була проведена його експертиза, яка показала, що відбулася органічна зміна структури скла й дане зображення на склі є нерукотворним", – розповів настоятель храму, священик Олексій Довгополов.

Перед чудотворним образом моляться про зцілення від різних хвороб: онкології, гепатиту, при втраті зору, при безплідді (про дарування дітей).