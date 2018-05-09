Ігумен афонського Свято-Пантелеймонівського монастиря запросив Патріарха Кирила відвідати Святу Гору (рос.)
14:31, 09 травня 2018Православ`я
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Игумен афонского Свято-Пантелеимонового монастыря архимандрит Евлогий (Иванов) пригласил Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла вновь посетить Святую Гору.
Архимандрит Евлогий поблагодарил Предстоятеля РПЦ за попечительство над обителью.
Патриарх Кирилл и архимандрит Евлогий обсудили вопросы восстановления и развития Свято-Пантелеимонового монастыря.
Как сообщалось, последнее паломничество Патриарха Кирилла на Афон состоялось в мае 2016 года, во время торжеств по случаю 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне.
По материалам patriarchia.ru.
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