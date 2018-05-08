На Романівській алеї Вознесенського Печерського монастиря встановили нові пам'ятники

Вчора, 7 травня, у Печерському Вознесенському чоловічому монастирі Нижнього Новгорода на «Романівській алеї Слави» було встановлено шість нових пам'ятників російським імператорам і императрицам династії Романових.

Авторами робіт є заслужений художник РФ, член-кореспондент Російської академії мистецтв Олександр Аполонов і нижегородський скульптор Олександр Горшков, повідомляє "Монастирський вісник".

Вперше у сучасній Росії виготовлені пам'ятники імператорам Петру II і Петру III, імператрицям Єлизаветі Петрівні та Анні Іоанівні.

На цей час скульптор Олександр Горшков працює над пам'ятником святій мучениці імператриці Олександрі Феодорівні.

7 травня на «Романівській алеї Слави» були поставлені пам'ятники імператорам Петру II, Петру III і Павлу I, імператрицям Катерині I, Єлизавети Петрівни і Катерині Великій.

Освячення другого етапу «Романівської алеї Слави» заплановано на престольне свято обителі – Вознесіння Господнє.