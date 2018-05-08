На сайті Свято-Троїцької Сергієвої лаври доступно понад 15 тисяч рукописів

На офіційному сайті Свято-Троїцької Сергієвої лаври розміщено у відкритому доступі понад 15 тисяч рукописів.

Їх оцифровка здійснювалася у рамках спільного проекту Лаври з Російською Державною Бібліотекою, повідомляє Богослов.ги.

Серед матеріалів сайту можна виділити зібрання рукописних книг Є.В. Барсова, зібрання рукописних книг Іосифо-Волоцького монастиря, зібрання рукописних книг В. Ф. Одоєвського, архів Платона (Левшина), митрополита Московського, зібрання рукописних книг святителя Філарета (Дроздова), митрополита Московського і Коломенського і багато інших.