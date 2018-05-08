У зв'язку з масовим отруєнням дітей у всіх храмах Черкас УПЦ моляться про одужання хворих

У зв'язку з масовим отруєнням дітей у м. Черкаси, сьогодні, 8 травня, в усіх храмах міста о 12.00 годині було відслужено заздравні молебні з акафістами до Господа, Пресвятої Богородиці, великомученика Пантелеїмона і святих лікарів-безсрібреників за здоров'я постраждалих дітей внаслідок отруєння невідомою хімічною речовиною під час ранкової шкільної лінійки у ЗОШ №8.

Завтра після Божественної Літургії в усіх храмах Черкас також будуть молитися за здоров'я постраждалих дітей та їхніх батьків, повідомляється на сайті Черкаської єпархії УПЦ.

Духовенство єпархії закликає усіх небайдужих "відкласти свої справи і, не дивлячись на конфесійну приналежність, стати на спільну молитву у цю важку для людей хвилину".

Нагадаємо, що сьогодні близько 09:40 у м. Черкаси у школі № 8, по вул. Оборонній під час лінійки стало погано великій кількості дітей.

Обставини та причини надзвичайної події встановлюються. Усього на лінійці перебувало 424 учні. На місце викликано бригади медиків. Зараз в школі чергують всі служби, а патруль забезпечує охорону місця події.

Станом на 12.30 8 травня до Черкаської обласної дитячої лікарні була госпіталізована 51 дитина, з них 11 перебувала у реанімації.