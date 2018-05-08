Митрополит Онуфрій під час зустрічі з Послом США в Україні назвав шлях подолання розколу

19:09, 08 травня 2018
Православ`я
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Під час зустрічі були обговорені питання міжконфесійних відносин / news.church.ua

Сьогодні, 8 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів Америки в Україні пані Марі Йованович на її прохання.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, під час зустрічі були обговорені питання міжконфесійних відносин.

/ news.church.ua

Американського дипломата супроводжували співробітники Посольства Р. Фармер та В. Пасічник. На зустрічі зі сторони Української Православної Церкви були присутні: Голова Інформаційно-просвітницького Відділу архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент і заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків протоієрей Миколай Данилевич.

Під час зустрічі Митрополит Онуфрій зокрема висловив принципове переконання в тому, що відновлення єдності українського Православ’я має відбуватися виключно на канонічній основі.

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