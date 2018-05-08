Митрополит Онуфрій під час зустрічі з Послом США в Україні назвав шлях подолання розколу

Сьогодні, 8 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів Америки в Україні пані Марі Йованович на її прохання.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, під час зустрічі були обговорені питання міжконфесійних відносин.

Американського дипломата супроводжували співробітники Посольства Р. Фармер та В. Пасічник. На зустрічі зі сторони Української Православної Церкви були присутні: Голова Інформаційно-просвітницького Відділу архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент і заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків протоієрей Миколай Данилевич.

Під час зустрічі Митрополит Онуфрій зокрема висловив принципове переконання в тому, що відновлення єдності українського Православ’я має відбуватися виключно на канонічній основі.